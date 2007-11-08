Хто саме здійснив постріл на Ай-Петрі?

Сімферополь. 8 листопада. УНІАН. Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень одному із громадян під час виконання рішення суду про знесення самовільно зведених споруд на плато Ай-Петрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, справу порушено за ст.121 ч.1 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

«Потерпілому спричинено сліпе вогнепальне поранення у живіт. У ході розслідування слідчі прокуратури встановлять, хто саме та з якої зброї здійснив постріл», - заявили в прокуратурі.

Прокуратура Криму перевіряє законність та обґрунтованість дій правоохоронців під час виконання рішення суду на Ай-Петрі. Вимогу про проведення службового розслідування прокурором надіслано й заступнику міністра внутрішніх справ України. За результатами перевірки та службового розслідування прокуратурою автономії буде прийнято обґрунтоване рішення у порядку ст.97 КПК України. Про результати перевірки громадськість буде поінформована, запевнили в прокуратурі.

Правоохоронці також звертаються до політиків та громадськості із проханням не політизувати події навколо виконання рішень судів про знесення самовільно збудованих споруд.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що під час знесення будов їх побили правоохоронці. У міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду. Під час операції на Ай-Петрі в кримських татар вилучили газовий балон, 6 каністр бензину та кілька пляшок із запалювальною сумішшю.

Внаслідок бійки четверо людей було госпіталізовано до лікарні. В одного кримського татарина - кульове поранення в живіт. Проте начальник міліції АРК Анатолій МОГИЛЬОВ сказав, що пластикова куля вцілила в чоловіка не з міліцейської зброї. Проводиться перевірка.

7 листопада лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМИЛЄВ заявив, що Меджліс вимагає відставки начальника Головного управління МВС України в АРК і притягнення його до відповідальності через події на плато Ай-Петрі і в Сімферополі. Але А.МОГИЛЬОВ не має наміру йти у відставку, оскільки, як стверджує, не порушував чинного законодавства.