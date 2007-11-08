МВС встановлює особу, яка поранила кримського татарина

Київ. 8 листопада. УНІАН. Співробітники міліції встановлюють особу, яка зробила постріл з мисливської зброї, поранивши в живіт чоловіка на плато Ай-Петрі під час ліквідації на ньому за рішенням суду самобудів.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив начальник департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

За його словами, у потерпілого з рани вилучено залишки заряду патрона 12 калібру. При цьому К.СТОГНІЙ зауважив, що як відомо, співробітники міліції при несенні служби та виконанні спеціальних завдань не користуються мисливською зброєю, а тому постріл зробила виключно цивільна людина.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що під час знесення будов їх побили правоохоронці. У міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду. Під час операції на Ай-Петрі в кримських татар вилучили газовий балон, 6 каністр бензину та кілька пляшок із запалювальною сумішшю.

Внаслідок бійки четверо людей у лікарні. В одного кримського татарина – кульове поранення живота. Проте начальник міліції АРК Анатолій МОГИЛЬОВ каже, що пластикова куля вцілила в чоловіка не з міліцейської зброї. Проводиться перевірка.

За опір силовикам засуджено 23 татар.

7 листопада лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМИЛЄВ заявив, що Меджліс вимагає відставки начальника Головного управління МВС України в АРК і притягнення його до відповідальності через події на плато Ай-Петрі і в Сімферополі. Але А.МОГИЛЬОВ не має наміру йти у відставку, оскільки, як каже, що в своїй роботі не порушував чинного законодавства.