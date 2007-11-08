Кримські татари встановлюють намети

Сімферополь. 8 листопада. УНІАН. Група кримських татар почала встановлення наметового містечка в центрі Сімферополя, протестуючи проти політики місцевої влади щодо кримськотатарського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, поки на центральній площі міста - площі Леніна - встановлено кілька наметів. Проте наметове містечко ростиме, зазначають учасники протесту.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Меджлісу кримськотатарського народу Ліля МУСЛІМОВА, намети встановлюють «на знак протесту проти політики місцевої влади щодо кримських татар, а також на знак протесту проти дій міліції» у світлі останніх подій на плато Ай-Петрі й на вулиці Балаклавській у Сімферополі.

За словами Л.МУСЛІМОВОЇ, кількість наметів збільшуватиметься з приходом людей із регіонів Криму.

Крім того, найближчим часом (ймовірно, у ці вихідні) пройде масовий мітинг кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня відбулися зіткнення через землю на вулиці Балаклавській у Сімферополі (на ділянку площею близько 3 га претендує фірма «Олві-Крим». За її даними, в неї є документи на право оренди землі, там планується побудувати житловий комплекс. Проте з березня 2006 року ця ділянка зайнята самозаселенцями з числа кримських татар).

6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будівель бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що в ході знесення будівель їх побили правоохоронці. В міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду.

Під час операції на Ай-Петрі в кримських татар було вилучено газовий балон, каністри з бензином, декілька пляшок із запалювальною сумішшю. Більше 20 кримських татар було затримано за опір міліції.

У лікарні перебувають 4 людей. В одного кримського татарина – кульове поранення. В міліції запевняють, що постріл було зроблено не з міліцейської зброї. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини.

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив, що Меджліс вимагає відставки начальника міліції АРК і притягнення його до відповідальності через події на плато Ай-Петрі й у Сімферополі. Проте начальник кримського Главку МВС Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що не бачить підстав для відставки, оскільки в своїй роботі він не порушував чинного законодавства.