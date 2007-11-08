Бахарєв: З ким цілувався мер Керчі?

Сімферополь. 8 листопада. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Михайло БАХАРЄВ назвав дешевим популізмом організований у Керчі збір підписів під відкритим листом мера міста Олега ОСАДЧОГО до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням прийняти рішення про будівництво транспортного переходу Керч-Кубань. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-центрі Верховної Ради АРК.

«Інакше, як дешевим популізмом, я це назвати не можу, – зазначив М.БАХАРЄВ. – Мені в цьому разі якось відразу ж пригадуються слова з відомої пісні радянських часів: «Де раніше був? Цілувався з ким?». Ось і я хочу поцікавитися в мера Керчі - де ж ти раніше був, Олег Володимирович?».

«Тепер, коли все вже «на мазі», коли проведені серйозні переговори з російською стороною, коли, в принципі, вже вирішене питання і на грудень призначена робоча зустріч прем`єр-міністрів України і Росії, до порядку денного якої включене питання про будівництво транспортного переходу через Керченську протоку, коли головою Верховної Ради Криму і прем`єр-міністром автономії це питання досконально опрацьоване з міністром економічного розвитку Росії, коли вже є проект і цей проект схвалений – раптом, як біс з табакерки, вискакує мер Керчі», – обурився М.БАХАРЄВ.

«Я скажу так – є такий вираз: вскочити в останній вагон потягу, що рушає. З мером Керчі все значно гірше. Тут у наявності спроба вскочити не в останній вагон набираючого обороти поїзда, а прямо влаштуватися замість машиніста», – підкреслив віце-спікер ВР Криму. За його словами, пояснюється все це дуже просто – «дуже вже хочеться пану ОСАДЧОМУ на насиженном місці втриматися, виборцям сподобатися – раптом обиратися доведеться, а заодно й перед центральною владою прогнутися, перед Президентом».

Як повідомляв УНІАН, міськвиконком Керчі повідомив, що міський голова Олег ОСАДЧИЙ надіслав Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ відкритого листа з проханням прийняти рішення про будівництво транспортного мостового переходу через Керченську протоку. Мер Керчі в листі зазначає, що рішення цього питання було відкладене у зв`язку з економічною і політичною нестабільністю в країні, і «проект став розмінною монетою в передвиборній боротьбі різних політичних партій».

За інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід «Керч-Кубань» забезпечить переміщення через Керченську протоку близько 10 мільйонів чоловік на рік. Планується також транспортувати через протоку зріджений газ у залізничних і автомобільних цистернах. Розглядається кілька варіантів фінансування будівництва, включаючи спільне фінансування з державних бюджетів України і РФ.