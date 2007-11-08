Крим відправив до лав ЗСУ 531 новобранця

Сімферополь. 8 листопада. УНІАН. Упродовж першого місяця осіннього призову на строкову військову службу відправлено 531 новобранця з Криму.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Президента України в АРК з посиланням на дані Республіканського військового комісаріату (РВК).

За даними РВК, усього восени 2007 року в Автономній Республіці Крим на призовні комісії викликається 31 036 призовників. Підлягають відправці у війська 1400 чоловік, з них: у Збройні Сили України – 1025 чол., в інші військові формування – 375 чол. Станом на 6 листопада 2007 року 531 особу відправлено до війська. Планове завдання щодо призову станом на 6 листопада не виконано в Бахчисарайському та Київському м. Сімферополя районах.

„Вивчення даного питання свідчить, що не всі органи влади на місцях приділяють належну увагу цій важливій державної справи”, – повідомили у Представництві. Так, в окремих містах і районах автономії призовні пункти недостатньо забезпечені медичним майном та інструментарієм. Зокрема, у Первомайському і Роздольненському районах Криму призовні пункти знаходяться в аварійному стані, а медичний огляд призовників проводиться в кабінетах районних поліклінік, що ускладнює роботу лікарів-фахівців як із призовниками, так і з цивільним населенням.

Не належним чином організовано та проводиться оповіщення і забезпечення своєчасного прибуття призовників на призовну комісію, в результаті чого мають місце факти ухилення призовників від явки на призовні комісії. Це стосується в першу чергу міст Сімферополь, Ялта, Бахчисарайського, Красноперекопського, Нижньогірського, Сімферопольського та Совєтського районів півострову.

Серйозні недоліки існують в роботі міських і районних призовних комісій. Як результат, внаслідок недостатнього вивчення призовників, деяких було повернуто зі збірного пункту як неправильно призваних.

Проблемним також залишається питання своєчасного медичного обстеження призовників у медичних закладах міст Керч, Сімферополя, Феодосії. Ялти, Бахчисарайського, Джанкойського, Красноперекопського, Сімферопольського та Совєтського районів.

Враховуючи вищезазначене, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО звернувся до міських голів та голів райдержадміністрацій автономії з вимогою вжити невідкладних заходів щодо усунення зазначених недоліків та забезпечити проведення осіннього 2007 року призову громадян на військову службу.