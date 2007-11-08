9 листопада - 11.00. Акція «Диктант для міністра».

Диктант українською мовою писатимуть 17 осіб. Серед них: міністр у справах сім`ї, молоді та гендерної політики Тетяна ЄЖОВА і міністр економіки Криму Світлана ВЕРБА, - а також 15 працівників Ради міністрів АРК і різних рескомітетів.

Акція "Диктант для міністра" організована за ініціативою Всеукраїнського інформаційно-культурного центру та Міністерства освіти й науки Криму.

Диктант писатимуть у будівлі Ради міністрів автономії.