Акція ”Диктант для міністра”
17:10, 08 листопада 2007Крым
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9 листопада - 11.00. Акція «Диктант для міністра».
Диктант українською мовою писатимуть 17 осіб. Серед них: міністр у справах сім`ї, молоді та гендерної політики Тетяна ЄЖОВА і міністр економіки Криму Світлана ВЕРБА, - а також 15 працівників Ради міністрів АРК і різних рескомітетів.
Акція "Диктант для міністра" організована за ініціативою Всеукраїнського інформаційно-культурного центру та Міністерства освіти й науки Криму.
Диктант писатимуть у будівлі Ради міністрів автономії.
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