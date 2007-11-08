БЮТ: Сьогодні замовчують про сотні самозахоплень в НБС, в Судаку

Сімферополь. 8 листопада. УНІАН. Депутат кримського парламенту від Блоку Юлії Тимошенко Тетяна ЗВЄРЄВА вважає, що кримська влада свідомо йшла до конфлікту з самовільними захопленнями землі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі кримської організації «Батьківщини», Т.ЗВЄРЄВА підкреслила, що «БЮТ неодноразово вимагав, щоб питання про самозахоплення і про землю було обговорене на сесії, але більшість у Верховній Раді АРК не сприймає ніяких рішень, за винятком своїх». «Закон сьогодні не зручний кримській владі», - підкреслила вона.

За її словами, конфлікт навколо самозахоплення - це відволікаючий маневр кримської влади, оскільки «сьогодні власті замовчують про сотні самозахоплень в Нікітському ботанічному саду, в Судаку, в Коктебелі».

Як повідомляв УНІАН, за даними Республіканського комітету з земельних ресурсів АРК, 15 тис. га кримської землі самовільно зайнято.