Кабмін вирішив провести спецзасідання Ради міністрів Криму

Київ. 8 листопада. УНІАН. Рада міністрів Автономної Республіки Крим має провести спеціальне засідання, на якому детально обговорити ситуацію, яка склалася в Криму навколо знесення самовільних будівель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, таке рішенні було прийнято сьогодні на нараді у Кабміні, яке пройшло під головуванням віце-прем’єр-міністрів Олександра КУЗЬМУКА і Дмитра ТАБАЧНИКА за дорученням прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Учасники наради грунтовно проаналізували ситуацію на півострові й обговорили пошук шляхів її розв’язання, а також прийняли рішення провести спільну колегію ГУ МВС і прокуратури АР Крим.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня відбулися зіткнення через землю на вулиці Балаклавській у Сімферополі (на ділянку площею близько 3 га претендує фірма «Олві-Крим». За її даними, в неї є документи на право оренди землі, там планується побудувати житловий комплекс. Проте з березня 2006 року ця ділянка зайнята самозаселенцями з числа кримських татар).

6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будівель бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що в ході знесення будівель їх побили правоохоронці. В міліції наголошують, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду.

Під час операції на Ай-Петрі у кримських татар було вилучено газовий балон, каністри з бензином, декілька пляшок із запалювальною сумішшю. Більш як 20 кримських татар було затримано за опір міліції.

У лікарні перебувають 4 людей. В одного кримського татарина – кульове поранення. В міліції запевняють, що постріл було зроблено не з міліцейської зброї. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини.

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив, що Меджліс вимагає відставки начальника міліції АРК і притягнення його до відповідальності через події на плато Ай-Петрі та у Сімферополі. Проте начальник кримського Главку МВС Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що не бачить підстав для відставки, оскільки в своїй роботі він не порушував чинного законодавства.