96% тролейбусів відпрацювали свій ресурс

Севастополь. 9 листопада. УНІАН. У Севастополі з 207 тролейбусів 198 одиниць відпрацювали свій нормативний термін експлуатації, відсоток зносу становить 95,7% від загального інвентарю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міської ради, про це заявив на засіданні президії міськради депутат Карп БУЛАТОВ, під керівництвом якого робоча група вивчала стан справ на комунальному підприємстві «Севелектроавтотранс» ім. О.С.Круподерова.

К.БУЛАТОВ констатував, що з кожним роком відсоток зносу збільшується. Технічний стан тролейбусів погіршується, через нестійкий фінансовий стан з кожним роком знижується виділення оборотних коштів на тролейбуси, отримуються найнеобхідніші матеріали і запчастини, але в дуже малих кількостях. За словами керівника робочої групи, «на підприємстві склався важкий технічний стан тролейбусного парку». Окрім цього, як повідомив депутат, підприємство має значну кредиторську заборгованість.

К.БУЛАТОВ також повідомив, що коштів, недоотриманих у результаті неефективного управління майном, що є у розпорядженні підприємства, було б цілком досить не тільки для беззбиткового існування підприємства, але і для його подальшого розвитку. Тим більше, як підкреслив він, реальної альтернативи електротранспорту в курортному місті на березі моря немає. Питома вага витрат на електроенергію у витратах на перевезення складає всього 14% (1 тролейбус витрачає в добу електроенергії, приблизно, на 100 грн.), сказав голова групи.

Президія міськради доручила Севастопольській міській державній адміністрації укласти договір з КП «Севелектроавтотранс» відповідно до Закону України «Про електротранспорт», а керівництву підприємства – прискорити роботу з переукладення договорів оренди комунального майна з метою збільшення доходів від всіх додаткових видів діяльності.