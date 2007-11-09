У порт Ялти відбуксирувано судно, що подало сигнал ”SOS”

Сімферополь. 9 листопада. УНІАН. Турецьке вантажне судно ”Вілоу” під панамським прапором, яке потрапило в шторм і подало сигнал ”SOS”, відбуксирувано у вантажний порт Ялти.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в АРК, суховантажник, що здійснював перевезення 1180 т цементу з Туреччини в Росію, потрапив вчора в шторм (3Б) за 40 миль від берега. В результаті стався крен судна через зсув вантажу, крім того, ”швартовий кінець намотався на гвинт”, зазначають в МНС. Екіпаж судна подав сигнал ”SOS”.

Суховантажник відбуксируваний буксирами ”Ялтинець” і Кримчанин” з нейтральних вод Ялти. ”Судно перебуває на 3-му причалі вантажного порту, екіпаж судна проводить роботи з усунення крену, також для оцінки ситуації під воду спускалися водолази дайвинг-центру”, - повідомляє прес-служба МНС Криму.

Сьогодні планується провести роботи ”з розмотування швартового кінця з гвинта”.

Карантину на судні немає, екіпаж не постраждав, загрози навколишньому середовищу немає, підкреслюють рятувальники.