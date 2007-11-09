Шемчук про крапки над «і»

Сімферополь. 9 листопада. УНІАН. До 1 грудня цього року планується провести інвентаризацію всіх самозахоплень землі на Кримському півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на спільній колегії міліції і прокуратури Автономної Республіки Крим, яка проходила в Сімферополі за участю віце-прем`єр-міністра України Олександра КУЗЬМУКА, прокурор автономії – заступник генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК запропонував, зокрема, провести інвентаризацію всіх самозахопленнь на півострові.

Крім того, В.ШЕМЧУК запропонував щодо всіх самозахоплень у Криму ухвалювати рішення у порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України. «Якщо це безгоспне майно, отже, його слід прибрати», - наголосив прокурор автономії, додавши при цьому, що якщо у майна «є особи, які стверджують, що воно належить їм», то щодо кожної такої особи потрібно ухвалювати рішення згідно з чинним законодавством.

Крім цього, кримський прокурор запропонував проаналізувати практику виконання судових рішень щодо знесення самовільних будов і самозахопленнь. В.ШЕМЧУК відзначив, що всі ці дії «знімуть інсинуації» щодо того, що в Криму вибірковий підхід до тих чи інших самовільних будов і захопленої землі.

Крім того, В.ШЕМЧУК запропонував включити в рішення колегії пункт про те, що засоби масової інформації потрібно інформувати про порядок виконання судових рішень із знесення самозахоплень. «І таким чином, поставимо крапки над «і». Покажемо, хто і як виконує судові рішення», - відзначив прокурор автономії.

Зі свого боку начальник кримської міліції Анатолій МОГИЛЬОВ запропонував включити в рішення колегії інформування населення про протиправні дії осіб при виконанні судових рішень і відповідальності за такі дії.

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО додав, що в Криму потрібно виконати ще 84 судових рішень стосовно самозахоплень.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з останніми конфліктами через землю в Криму (у Сімферополі і на плато Ай-Петрі) Кабмін ухвалив рішення про проведення колегії кримської прокуратури і міліції, а також про проведення спеціального засідання Ради міністрів АРК.