БЮТ: Це підсумок бездіяльності влади

Сімферополь. 9 листопада. УНІАН. Дві акції, які пройшли в Сімферополі і на плато Аі-Петрі - це закономірний підсумок бездіяльності влади, заявив керівник апарату Кримської організації Блоку Юлії Тимошенко Олександр Юрьєв, повідомляє прес-служба кримскької "Батьківщини".

Коментуючи діяльність влади Криму, О.Юрьєв відзначив, що "зараз влада міняється в Києві і владі в Криму намагаються показати, що наводять лад". "Чомусь саме зараз почалася активна боротьба з самозахопленнями", - каже він. На думку керівника апарату Кримської організації Блоку БЮТ, «такими акціями кримські власті приховують свої дії, коли сотні га землі віддають комерційним фірмам».

О.Юрьєв також відзначив, що «БЮТ вже давно намагається вирішити проблему з самозахопленнями і ми неодноразово пропонували методи рішення проблем, але кримська влада в особі більшості у Верховної Ради АРК постійно ігнорує пропозиції нашої фракції в парламенті Криму».

Як повідомив О.Юрьєв, «БЮТ пропонує створити земельний кадастр, зробити поіменні списки».

«Депутати від БЮТ практично кожну сесію Верховної Ради Криму виступали з пропозицією створити земельний кадастр та списки власників земельних ділянок», - відзначив О.Юрьєв. Але кримській владі земельний кадастр просто невигідний, «тому що в даному реєстрі можуть спливти відомі нам імена з сотнями га землі», - резюмував керівник апарату.