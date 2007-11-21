Росія має підготувати план підйому суден

До 26 листопада російська сторона має підготувати та погодити з Україною план підйому суден з акваторії Керченської протоки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінтрансзв`язку України.

Українською та російською сторонами визначаються розміри та масштаби нанесеної шкоди. "Для визначення розмірів нанесених збитків та масштабів шкоди довкіллю Рада міністрів Криму та Адміністрація Краснодарського краю протягом тижня мають створити групу експертів", - інформує прес-служба Мінтрансзв`язку.

Окрім того, проводяться переговори з міжнародними організаціями щодо залучення їхньої допомоги у ліквідації наслідків аварій у Керченській протоці.

Спільно українська та російська сторони продовжуватимуть водолазне обстеження суден.

11 листопада внаслідок посилення вітру до 30 м/с та шторму в акваторії Азово-Чорноморського басейну затонули 5 суден, 8 сіли на мілину. В результаті в морі опинилося близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки.

Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.