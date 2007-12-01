ООН: Показники розповсюдження СНІДу в Україні - найвищі в Європі

Київ. 1 грудня. УНІАН. Показники розповсюдження ВІЛ/СНІДу в Україні є найвищими в Європі, і це захворювання прогресує не лише серед груп ризику, а й серед усього населення.

Про це у Києві напередодні міжнародного дня боротьби зі СНІДом заявив спеціальний посланець ООН Ларс КОЛЛІНГС, передає “Німецька хвиля”.

За словами Л.КОЛЛІНГСА, через 20 років після появи цього захворювання в Україні ситуація продовжує разюче погіршуватися. „Якщо поширення вірусу не зупинити впродовж наступних трьох років, я побоююся, що Україна матиме першу генералізовану епідемію СНІДу в Європі”, - сказав Л.КОЛЛІНГС. За даними ООН, лише за перші десять місяців цього року в Україні офіційно зареєстровано 14 480 нових ВІЛ-інфікованих. За офіційними даними, на обліку перебувають 119 тисяч інфікованих, однак реальна кількість хворих на ВІЛ/СНІД в Україні майже 380 тисяч, стверджують спеціалісти.