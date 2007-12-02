Командувач ЧФ РФ вважає, що в Україні створені хороші умови для голосування

Командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Олександр КЛЄЦКОВ вважає, що в Україні створені «досить хороші» умови для голосування громадянами Росії на виборах депутатів Державної думи РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це командувач ЧФ РФ заявив журналістам в Будинку офіцерів ЧФ РФ у Феодосії (виборча дільниця №5274 територіальної виборчої комісії МЗС РФ) після участі у голосуванні.

За словами О.КЛЄЦКОВА, він вперше бере участь у виборах, «перебуваючи на території іншої держави, оскільки так вже сталося, що Чорноморський флот - одне із оперативно-стратегічних об’єднань Військово-Морського флоту Росії, знаходиться за кордоном». І, як сказав віце-адмірал, він «приємно здивований, що ось така активність зараз на виборчій дільниці».

Як повідомляв УНІАН, на території України для громадян Російської Федерації для голосування на виборах в Держдуму 2 грудня відкрито 5 виборчих дільниць при консульських установах Російської Федерації, а також 8 виборчих дільниць – в частинах Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованого в Україні.