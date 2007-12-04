Голова Севастопольської організації Української народної партії (УНП), президент Фундації імені Т. Шевченка Богдан ВУЙКО відзначає, що Крим – "це українська територія, а не радянська і не російська", тому на півострові повинні бути символи української історії, української культури, української державності.

Як нагадує прес-служба УНП, 8 грудня в Ялті відкриють 3-метровий пам`ятник Тарасу Шевченку. Скульптуру було відлито в Аргентині, а головними фундаторами виступили громадяни Канади д-р Василь ІВАНИЦЬКИЙ та Наталя БУНЗА.

Пам`ятник у Ялті буде третім на території півострова, що його встановлює Фундація імені Т. Шевченка: у 2003-му пам`ятник Кобзареві Фундація встановила у Севастополі, у 2005-му – бюст, також у Севастополі, на території штаб-квартири ВМС України. До початку цієї діяльності в Криму було встановлено лише два бюсти Великому українцеві – в Сімферополі та Євпаторії.

"Своєю роботою ми наголошуємо, що Крим – це українська територія, а не радянська і не російська. Тому на ній повинні бути символи української історії, української культури, української державності", - зазначає голова Севастопольської організації УНП.