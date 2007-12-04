Гриценко: Причин для ескалації напруженості в Криму не існує

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО обговорив суспільно-політичну ситуацію в Автономній Республіці Крим з в.о. політичного радника Посольства США в Україні Робертом СКОТТОМ.

Як повідомляє прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЕВА, зокрема, розмова йшла про недавні події у Сімферополі, на вулиці Балаклавській, а також при зносі самостроев на плато Ай-Петрі. «Була викладена точка зору кримського керівництва про причини цих конфліктів і позиція властей автономії з даного питання. Глава кримського парламенту підкреслив, що події, що відбулися на початку листопада, в Сімферополі і на плато Ай-Петрі не можна характеризувати як міжетнічний конфлікт», - відзначає А.ГОРЕВА. А.ГРИЦЕНКО назвав ситуацію на півострові «стійкою і стабільною, а про виниклі хвилювання висловився як про штучно створені». Глава кримського парламенту відзначив, що реальних причин для ескалації напруженості на півострові сьогодні не існує.

«Роберт Скотт з розумінням віднісся до слів голови Верховної Ради АРК», - відзначає А.ГОРЕВА.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада на вулиці Балаклавській у Сімферополі відбулися зіткнення через землю між кримськими татарами і представниками фірми «Олві-Крим». Для розгону натовпу правоохоронцям довелося приганяти 2 БТРи і зробити кілька пострілів у повітря.

6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов бізнесменів - кримських татар. Знесення, як стверджують власті, проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК. Порядок під час знесення будов, який проводили держвиконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити знесенню і, як стверджують у міліції, чинили опір правоохоронцям. Під час операції на Ай-Петрі 28 кримських татар було затримано за опір міліції. Кілька чоловік опинилися в лікарні. В одного кримського татарина було кульове поранення в живіт. У міліції запевняють, що постріл був зроблений не з міліційної зброї. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини. Незначні травми дістали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 чоловік).

Меджліс вимагає відставки начальника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА і притягнення його до відповідальності. Проте А.МОГИЛЬОВ заявляє, що не бачить підстав для відставки, оскільки в своїй роботі не порушував чинного законодавства.