ЗМІ: Нафта загрожує узбережжю Криму

Нафтова пляма завширшки 116 квадратних кілометрів знаходиться в безпосередній близькості від берегів Криму.

Пляма з`явилася внаслідок пошкодження танкерів під час шторму 11 листопада. Про її небезпеку для берегів Криму заявив начальник головного управління Міноборони в Криму Олександр Галака. Раніше кримські й київські урядовці цей факт спростовували.

Як пише в середу українська газета "Сегодня", Галака повідомив, що супутник Космічної служби розвідки зняв місце екологічної катастрофи в Керченській протоці.

"Спочатку мазутово-нафтова пляма стала відносити на північ, а потім у протилежному напрямку, на південь, і було зрозуміло, що вона рухається в бік України. Після цього літак аерофотозйомки Ан-30 ескадрильї "Блакитна стежа" виконав серію розвідувальних польотів над забрудненою акваторією, щоб зафіксувати й достовірно переконатися в тому, куди пляма рухатиметься далі, залежно від течії й вітру", - цитує газета військовика.

Шторм 11 листопада став причиною безпрецедентних подій в Азовському і Чорному морях: за один день затонули чотири судна, шість сіли на мілину, два танкери одержали пошкодження. З розламаного танкера "Волгонефть-139" до моря вилилося близько 2 тисяч тонн мазуту. У Керченській протоці помітили 50-разове перевищення гранично припустимої концентрації нафтопродуктів у воді, відбулася масова загибель птахів і риби. На затонулих суховантажах знаходиться близько семи тисяч тонн сірки, яка, за твердженням екологів, потрапила до моря.

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