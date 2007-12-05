МНС: Деякі заяви щодо подій у Криму скидаються на популістські

Нафтова пляма завширшки 116 квадратних кілометрів знаходиться в безпосередній близькості від берегів Криму, пише в середу українська газета "Сегодня". Пляма з`явилася внаслідок пошкодження танкерів під час шторму 11 листопада. Про її небезпеку для берегів Криму заявив начальник головного управління Міноборони в Криму Олександр Галака. Раніше кримські й київські урядовці цей факт спростовували. Як Галака повідомив, що супутник Космічної служби розвідки зняв місце екологічної катастрофи в Керченській протоці. "Спочатку мазутово-нафтова пляма стала відносити на північ, а потім у протилежному напрямку, на південь, і було зрозуміло, що вона рухається в бік України. Після цього літак аерофотозйомки Ан-30 ескадрильї "Блакитна стежа" виконав серію розвідувальних польотів над забрудненою акваторією, щоб зафіксувати й достовірно переконатися в тому, куди пляма рухатиметься далі, залежно від течії й вітру", - цитує газета військовика.

У Головному управлінні Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму закликають посадовців не робити популістських заяв щодо подій у Керченській протоці.

Про це кореспондентові УНІАН заявили в ГУ МНС в АРК, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що військова розвідка України має дані про нафтову пляму площею 116 квадратних кілометрів, яке знаходиться в безпосередній близькості від берегів Криму.

За словами помічника начальника кримського Главку МНС Володимира ІВАНОВА, деякі заяви, які робляться навколо подій у Керченській протоці, «скидаються на популістські».

В.ІВАНОВ відзначив, що якщо у зовнішньої розвідки України є дані щодо подій у Керченській протоці, і ця інформація не засекречена, то її доцільно було б надати фахівцям, які беруть участь у ліквідації наслідків аварії, а також ученим. В.ІВАНОВ також відзначає, що чомусь "ніхто не цікавиться, якими знімками і коли вони були зняті", оперує та чи інша служба.

Крім того, відзначає В.ІВАНОВ, через певні властивості мазуту «остаточно і безповоротно» говорити про ліквідацію наслідків корабельних аварій в Керченській протоці можна буде лише в теплий час.

Помічник начальника кримського Главку МНС також нагадав, що зараз незначні викиди окремих плям і суміші нафтопродуктів і морських водоростей зафіксовані на острові Коса Тузла, крім цього в районі затоплення носової частини російського танкера «Волганефть-139» виявлені окремі плями і плівка сріблястого кольору. «Це не мазутова пляма», - наголосив В.ІВАНОВ, додавши, що, можливо, плівка виникла через роботи, що проводяться з підняття носової частини танкера (наприклад, вилилася невелика частина пального з паливних баків).