Понад 5 тис. тонн суміші зібрано в Керченській протоці

Понад 5 тисяч тонн нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями зібрано в Керченській протоці з початку робіт із ліквідації наслідків корабельних аварій, що сталися 11 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, роботи зі збору суміші тривають. «Загальна маса зібраної суміші з початку виконання робіт становить близько 5152,5 тонн, із них завантажено на баржі 3338 тонн», - розповіли рятувальники.

З метою виявлення нових районів забруднення берегової смуги Керчі співробітники екологічної інспекції проводять постійний моніторинг навколишнього середовища берегової смуги Керченської протоки, Чорного та Азовського морів.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десяти суден. У результаті розлому російського танкера «Волганефть-139» у морі опинилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. В результаті аварії ще декількох суден у морі опинилося 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.