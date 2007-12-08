Джемілєв залишився (оновлено)

Делегати першої сесії Курултаю (національного з`їзду) кримськотатарського народу V скликання більшістю голосів обрали Мустафу ДЖЕМІЛЄВА головою Меджлісу.

Як передає кореспондент УНІАН, чи залишиться М.ДЖЕМІЛЄВ на посаді керівника Меджлісу – було однією з головних інтриг нинішнього Курултаю.

У суботу ситуація прояснилася – в Сімферополі відбулися вибори голови Меджлісу. У бюлетень для таємного голосування були включені три кандидатури – М.ДЖЕМІЛЄВ і два його заступники Рефат ЧУБАРОВ (перший заступник керівника Меджлісу) і Ремзі ІЛЬЯСОВ.

Як повідомив представник Рахункової комісії, делегатам Курултаю було роздано 241 бюлетенів. При розкритті урни там виявився 241 бюлетень, з них не дійсними визнано – 6.

За результатами таємного голосування, за М.ДЖЕМІЛЄВА віддали 193 голоси, за Р.ЧУБАРОВА проголосував 31 делегат, за Р.ІЛЬЯСОВА – 11 делегатів.

Після оголошення результатів голосування, більшість делегатів Курултаю стоячи, аплодисментами вітали переобрання М.ДЖЕМІЛЄВА главою Меджлісу.

Водночас, як повідомив журналістом перед голосуванням сам М.ДЖЕМІЛЄВ, главою Меджлісу він пропрацює до літа. Орієнтовно влітку кримські татари знову зберуться на Курултай, щоб обрати нового керівника.

Це пов`язано з тим, що М.ДЖЕМІЛЄВ залишається непохитним – і хоче залишити посаду голови Меджлісу, мотивуючи тим, що обіймає її вже 16 років, має бути спадкоємність, а також тим, що йому важко суміщати керівництво Меджлісом і роботу у Верховній Раді України (М.ДЖЕМІЛЄВ - народний депутат України, фракція блоку "Наша Україна - Народна Самооборона").

Як заявив журналістам Р.ЧУБАРОВ, Курултай в буквальному розумінні слова умовив М.ДЖЕМІЛЄВА ще якийсь час пропрацювати на посаді голови Меджлісу. «Бажання Мустафи ДЖЕМІЛЄВА (піти з посади – УНІАН) було сильним, але Курултай йому цього не дозволив», - сказав перший заступник голови Меджлісу.

Він зазначив, що перебування М.ДЖЕМІЛЄВА ще якийсь час на посаді керівника Меджлісу потрібно, перш за все, для проведення низки реформ в роботі місцевих органів самоврядування. Р.ЧУБАРОВ заявив, що без харизми М.ДЖЕМІЛЄВА буде скрутно провести ці реформи. «Харизма М.ДЖЕМІЛЄВА нам потрібна для того, щоб протистояти тим, хто не хоче цих змін», - зазначив Р.ЧУБАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 7-9 грудня в Сімферополі відбувається перша сесія Курултаю V скликання.

Курултай є традиційним інститутом вищої державної влади у тюркських народів. На ньому розв`язуються найважливіші питання, що стосуються життя народу.

У 1917 році кримські татари провели перший Курултай. На ньому розглядалися питання державного ладу Криму, взаємовідносини кримських татар з іншими національностями на півострові, політика національного уряду, а також вироблялися закони, що визначають різні сфери суспільного життя кримських татар. Зокрема, Курултай оприлюднив першу кримськотатарську Конституцію - "Кримськотатарські основні закони”.