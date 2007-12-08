У Ялті відкрито пам’ятник Шевченку

У Ялті було урочисто відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку.

Як передає УНІАН, пам’ятник встановлено у сквері імені Тараса Шевченка.

У церемонії взяли участь близько 300 осіб: представники української громади міста та Криму, Українського реєстрового козацтва.

Міський голова Ялти Сергій БРАЙКО під час церемонії зауважив, що пам’ятник Тарасу Шевченку в Ялті є символом духовності, і цього року це вже другий пам’ятник, встановлений у місті (також цього року в Ялті було відкрито пам’ятник Антону Чехову).

Як повідомив УНІАН президент Фундації ім.Т.Г.Шевченка Богдан ВУЙКО, ялтинський пам’ятник великому Кобзарю став третьою скульптурою, спорудженою за останні роки у Севастополі і Криму на вшанування пам’яті поета.

Пам’ятник висотою 3,3 м було відлито в Аргентині і більше двох років тому теплоходом доставлено у Крим.