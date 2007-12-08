У Севастополі презентовано новий вуз

У Севастополі презентовано проект філії Української академії банківської справи Національного банку України, будівництво якого розпочнеться у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації проекту інституту у Севастополі ректор Української академії банківської справи Анатолій ЄПІФАНОВ заявив, що новий вуз буде філією академії і готуватиме кваліфіковані кадри банківських фахівців для південно-східних регіонів України.

Як наголосив ректор, севастопольський вуз стане одним з перших в історії незалежної України нових вищих навчальних закладів, збудованих за державні кошти. За словами А.ЄПІФАНОВА, весь комплекс передбачено здати в експлуатацію за три роки. На будівельно-монтажні роботи у 2008 році заплановано опанувати 100 млн. грн.

Згідно з рішенням Севастопольської міської ради, для майбутнього вузу виділено земельну ділянку поблизу моря і парку Перемоги. Окрім навчальних корпусів, проектом передбачено будівництво стадіону, басейну, студентських гуртожитків і житлових будинків для викладачів.

Перший набір студентів - близько тисячі чоловік - планується здійснити вже через два роки. Понад 30% місць будуть бюджетними. Випускники отримуватимуть освітньо-кваліфікаційні рівні бакалаврів і магістрів.