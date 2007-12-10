Погода на початок тижня
00:01, 10 грудня 2007Крым
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Хмарно, дощ...
10-11 грудня - в Криму хмарно.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 10 грудня (понеділок) в АР Крим невеликий дощ. Температура вдень 1-6° тепла, вночі від 0 до 5° тепла. Вітер південно-східний 7-12 м/с.
11 грудня (вівторок) на півострові, за прогнозами, дощ. Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, вночі від 3° морозу до 2° тепла. Вітер південно-східний 15-20 м/с.
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