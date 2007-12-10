Погода на початок тижня

10-11 грудня - в Криму хмарно.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 10 грудня (понеділок) в АР Крим невеликий дощ. Температура вдень 1-6° тепла, вночі від 0 до 5° тепла. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

11 грудня (вівторок) на півострові, за прогнозами, дощ. Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, вночі від 3° морозу до 2° тепла. Вітер південно-східний 15-20 м/с.