У Севастополі до 20-ки «великих українців» потрапив ... Бандера

У Севастополі відбулося відкрите голосування за кандидатури "великих українців".

У цілому, мешканці Севастополя, що взяли участь у голосуванні, назвали біля 100 імен. До розряду великих українців, на їхню думку, потрібно зарахувати адмірала Нахімова, Олександра Суворова, Григорія Потьомкіна, Катерину ІІ та ще кілька історичних фігур, чиї пам`ятники вважаються визначними пам`ятками цього міста, повідомляє прес-служба проекту "Великі Українці".

Лідерами голосування у Севастополі стали Тарас Шевченко та Богдан Хмельницький. Як зазначив шеф-редактор проекту "Великі Українці" Вахтанг Кіпіані, «за першого голосували переважно люди, що відносять себе до України, а за Хмельницького – «тому що приєднав Україну до Росії». До прикладу, у Львові за Богдана голосують як за героя визвольної війни проти поляків».

Але найнесподіванішим у севастопольській сотні великих виявилося 20-е місце, яке посів Степан Бандера. "Річ у тому, що у Севастополі є певна кількість радикальних українців. Живучи у вороже налаштованому суспільстві, вони таким чином проявляють свій патріотизм. Варто при цьому зазначити, що в інших містах східної України, де ми проводили голосування, Бандера до 20-ки великих не входить", - каже В.Кіпіані.