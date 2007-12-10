Мерлін Монро із Сімферополя стала ”Пані Україна” (фото)

Переможницею VIII Міжнародного фестивалю краси і успіху "Пані Україна", який проходив у Донецьку, стала Тетяна Воробйова з Сімферополя, що з`явилася в образі легендарної Мерілін Монро. І голос, і зовнішність - копія американського секс-символа всіх часів.

У конкурсі "Пані Україна" взяли участь 16 фіналісток, віком "далеко за 20".

Всі пані змагалися в співі і танцях. Серед номерів: східні танці, фітнес, брейк-данс, бразильський карнавал та інше.

Переможниці дістався подарунок - автомобіль.

Тетяна Воробйова має дочку і працює менеджером по роботі з VIP-клієнтами в дизайнерському бюро. Крім того, вона знімається в рекламних роликах.

Крім того, конкурсантке з Вільнюса Ренатє Ражанауськиене був вручений титул "Пані Україна-2007 Open".

За матеріалами "Комсомольская правда в Украине".