Мерлін Монро із Сімферополя стала ”Пані Україна” (фото)
Має дочку, працює менеджером
Переможницею VIII Міжнародного фестивалю краси і успіху "Пані Україна", який проходив у Донецьку, стала Тетяна Воробйова з Сімферополя, що з`явилася в образі легендарної Мерілін Монро. І голос, і зовнішність - копія американського секс-символа всіх часів.
У конкурсі "Пані Україна" взяли участь 16 фіналісток, віком "далеко за 20".
Всі пані змагалися в співі і танцях. Серед номерів: східні танці, фітнес, брейк-данс, бразильський карнавал та інше.
Переможниці дістався подарунок - автомобіль.
Тетяна Воробйова має дочку і працює менеджером по роботі з VIP-клієнтами в дизайнерському бюро. Крім того, вона знімається в рекламних роликах.
Крім того, конкурсантке з Вільнюса Ренатє Ражанауськиене був вручений титул "Пані Україна-2007 Open".
За матеріалами "Комсомольская правда в Украине".