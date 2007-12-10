Два мотоцикліста загинуло у Криму

У Криму, на на 737 км+700м дороги Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, у ДТП загинуло два чоловіка.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ в АРК, водій мотоцикла "Сузукі" виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив падіння мотоциклу. Після чого пасажир мотоциклу потрапив під рухомий у зустрічному напрямку автомобіль "Міцубіси".

Водій мотоцикла (мешканець смт. Масандра, 1982 року народження) та пасажир мотоциклу (чоловік на вигляд 25 років) - загинули.