У Керчі кулі ганяли без документів

В ході проведення оперативних заходів співробітники податкової міліції Керчі присікли діяльність більярдного клубу, розташованого в приміщенні театру ім. Пушкіна.

Як показала перевірка, в клубі були відсутні державна реєстрація, дозвіл на розміщення об`єкту і патенти на більярдні столи, повідомляє прес-група налогової в АРК.

Співробітники податкової міліції склали протокол, згідно з яким вилучено 5 більярдних столів і аксесуари до них на суму попередньої оцінки 75 тисяч гривень.

Матеріали по даному факту готуються до передачі до суду.