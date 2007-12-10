У Керчі кулі ганяли без документів
12:20, 10 грудня 2007Крым
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Більярдний клуб у приміщенні театру
В ході проведення оперативних заходів співробітники податкової міліції Керчі присікли діяльність більярдного клубу, розташованого в приміщенні театру ім. Пушкіна.
Як показала перевірка, в клубі були відсутні державна реєстрація, дозвіл на розміщення об`єкту і патенти на більярдні столи, повідомляє прес-група налогової в АРК.
Співробітники податкової міліції склали протокол, згідно з яким вилучено 5 більярдних столів і аксесуари до них на суму попередньої оцінки 75 тисяч гривень.
Матеріали по даному факту готуються до передачі до суду.
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