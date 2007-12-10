Скоєно напад на ”гніздо” Грача

Кримські комуністи стверджують, що в Сімферополі скоєно погром в одному з двох офісів народного депутата України, першого секретаря Кримського республіканського комітету КПУ Леоніда ГРАЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського рескому КПУ, погром у офісі на вулиці Київській скоєно в ніч із 9 на 10 грудня, «через чотири дні після Всекримського Антифашистського форуму, що пройшов у Сімферополі».

Помічник Л.ГРАЧА Любов КУРБАТОВА припускає, що невідомі проникли в приміщення через вікно, «понівечивши залізні грати». «У кабінетах зламано сейфи, розкидано й зіпсовано документацію, викрадено комп`ютерну та іншу офісну техніку», - йдеться в повідомленні кримського Рескому КПУ.

Комуністи, за їхніми словами, звернулися щодо даного факту в Залізничний райвідділ міліції Сімферополя. В райвідділі кореспонденту УНІАН повідомили, що комуністи дійсно зверталися до них. При цьому в міліції не змогли повідомити ніяких подробиць, пославшись на те, що ”група (оперативників - УНІАН) поки не під`їхала”.

Активісти КПУ розцінюють інцидент як «перший тривожний дзвінок» від «фашистського режиму», що зміцнює свої позиції

Як сказав другий секретар Кримського рескому КПУ Юрій АКСЮТІН: «Сьогоднішній напад на офіс Л.ГРАЧА – це «привіт» від фашистських шавок. Вони думали, що ми злякаємося. Але ми говоримо<...>: фашизм не пройде!». Він також заявив, що біля головного офісу Л.ГРАЧА в Сімферополі (на проспекті Кірова) «було помічено підозрілих осіб», у зв`язку з чим охорону цього об`єкту посилено.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня комуністи й активісти інших сил створили Антифашистський фронт, мета якого - боротьба з ”відродженням фашизму в Україні” та ”зміцненням диктатури в країні”.