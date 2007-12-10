Меджліс закликає боротися з сектами

Меджліс кримськотатарського народу закликає місцеві органи національного самоврядування (місцеві меджліси) зміцнити свою діяльність, направлену на забезпечення інтересів кримських татар, зокрема на задоволення духовних потреб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Сімферополі повідомив перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.

«Ми дійсно закликаємо місцеві органи національного самоврядування до того, щоб їх діяльність була в забезпеченні інтересів кримськотатарського народу, в розвитку потреб, у тому числі й духовних, щоб вона була настільки ефективною, зрозумілою, послідовною, щоб не залишалося місця небажаним для нас явищам. Зокрема, якщо ми вже говоримо про сферу віросповідання, релігії, щоб не було можливості посилюватися тим групам в ісламі, які дійсно носять характер сект», - сказав перший заступник голови Меджлісу.

Він зазначив, що ідеї і принципи таких сект суперечать розвитку кримських татар. «Проголошувані (членами таких сект – УНІАН) ідеї, принципи суперечать багатовіковому культурному духовному розвитку кримськотатарського народу, - підкреслив Р.ЧУБАРОВ. - Це привнесені ззовні секти».

На думку першого заступника голови Меджлісу, чим краще працюватимуть місцеві органи національного самоврядування, чим адекватніше ”викликам сучасності” буде вся діяльність Меджлісу й інших органів національного самоврядуванні, «тим менше шансів буде у тих, хто вільно або мимохіть хочуть внести розкол у кримськотатарське співтовариство».

Як відомо, в Криму діють люди, які відносять себе до релігійно-політичного руху ”Хізб-ут-Тахрір”, який заборонений у багатьох країнах світу.