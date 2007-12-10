У БЮТ прогнозують генпрокурора

Фракція БЮТ готова підтримати ініціативу щодо висловлення недовіри генпрокурору Олександру Медведьку.

Про це заявив член фракції БЮТ Святослав Олійник, повідомляє його прес-служба.

За його словами, головними причинами наміру БЮТ є "невідповідність генпрокурора духу часу та його неспроможність ефективно проводити реформи в своєму відомстві".

"Ми не бачимо швидкого та ефективного реагування в тих ситуаціях, де воно вкрай необхідне. Яскравий приклад – трагедія на шахті імені Засядька", - заявив депутат.

"Так само і в ситуаціях, які виникали протягом року – аварії з цистернами, вибух газопроводу, тощо – від Генпрокуратури ми чули лиш одне: "порушено кримінальну справу", іншої реакції не було", - додав він.

Депутат розкритикував генпрокурора та його відомство за "безконтрольне і невиправдане виділення земельних ділянок місцевими радами, гроші від якого не поступають до бюджетів різних рівнів".

Крім того, Олійник звернув увагу на "незадовільну ситуацію із розкриттям резонансних злочинів минулого".

Депутат вважає, що "найвірогіднішими претендентами на пост генпрокурора є теперішній заступник генпрокурора Голомша, екс-прокурор Криму Шемчук, прокурор міста Києва Блажівський та прокурор Дніпропетровської області Шуба".

Але існує велика ймовірність, що кандидатура, запропонована на цей пост, буде несподіваною, такою як, наприклад, була кандидатура Яценюка на пост спікера Верховної Ради, зазначив Олійник.

"Єдині критерії, що безумовно будуть дотримані при висуненні кандидатури – це динамічність, професіоналізм, високий рівень освіти та внутрішньої культури", - сказав він.

"Не можна зараз висувати на пост генпрокурора "динозаврів". Політична сила, яка стане висувати політиків старого зразка, неминуче програє в умовах жорсткої конкуренції", - зазначив депутат.

Українська правда