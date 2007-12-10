У Криму наркодилер підторговував порно

Керченські оперативники вислідили 26-річного наркодилера. У нього було вилучено близько 10 літрів оцетового ангідриду, що є сировиною для опію, і більше 3 тисяч контрафактних неліцензійних дисків, частина з яких - порнографического характеру.

За інформацією Головного управління МВС України в Криму, в поточному році це перший випадок вилучення такої крупної партії контрафактної продукції порнографічного характеру. «На чорному ринку вартість такого об`єму продукції складає більше 12 тисяч доларів. При особистому огляді затриманого у нього виявили 2940 доларів, які він отримав від продажу дисків», - повідомили в міліції.

Робота по виявленню незаконної діяльності велася близько трьох місяців. Зараз по всіх матеріалах проводяться перевірки для встановлення каналів постачання і реалізації продукції.