Порушено 2 справи на Балаклавську РДА

Севастопольське міське відділення Антимонопольного комітету України порушило 2 справи за ознаками антиконкурентних дій з боку Балаклавської РДА м. Севастополь.

Як з’ясувало відділення Севастопольське відділення АМКУ, орган влади надавав окремим суб`єктам господарювання – юридичним особам – письмові вказівки про необхідність надання містобудівної документації, виконаної лише вказаним у листі підприємством.

"Отже, суб’єкти не мали можливості вільно обирати виконавця зазначених послуг", - відзначили у прес-службі АМКУ.

Оскільки такі дії можуть привести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, відділення АМКУ проводить розслідування.

Крім того, як з’ясувало відділення, під час розгляду земельних питань орган влади надавав окремим суб`єктам господарювання – юридичним особам – письмові погодження (висновки) за умови виконання чи придбання окремих товарів або послуг. Оскільки такі дії суперечать вимогам конкуренційного законодавства, відділення проводить розслідування.