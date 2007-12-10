У Сімферополі балакатимуть про ґендер

12 грудня у Сімферополі пройде Кримська республіканська науково-практична конференція студентів і аспірантів «Теорія і практика ґендерних перетворень в Україні».

Як повідомляє прес-служба Радміну АРК, конференцію проводять Міністерство у справах молоді, сім`ї і гендерній політиці Автономної Республіки Крим і Міністерство освіти і науки Автономної Республіки.

Метою конференції є підтримка науково-дослідницької роботи студентів і аспірантів в області ґендерних досліджень; поліпшення обізнаності студентської і аспірантської молоді по ґендерних питаннях та інше.

Конференція проводиться в режимі пленарного засідання і роботи секцій по темах: "державна ґендерна політика: теоретичні і практичні аспекти"; "ґендер і суспільство"; "проблема ґендерної дискримінації і перспективи її подолання".