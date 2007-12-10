Засідання Кримського прес-клубу по проблемам корупції в системі освіти

12 грудня - 14.00. Засідання Кримського прес-клубу, яке буде присвячено проблемі корупції в системі освіти.

15 жовтня поточного року в Криму стартував проект «Навіщо платіті більше? Краще сядь та вівчи!» - серія заходів щодо попередження корупції в кримських вищих учбових закладах. Проект розрахований на 6 місяців (з 15 жовтня 2007 по 31 березня 2008 року).

Сімферополь, вул. Пушкіна, 20.