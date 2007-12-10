На свята призначено 40 додаткових поїздів

Станом на сьогодні, 10 грудня, залізниці України призначили 40 додаткових поїздів для перевезення пасажирів на різдвяні та новорічні свята.

Повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зокрема, 13 поїздів призначила Південно-Західна залізниця. 10 додаткових потягів спрямувала Придніпровська залізниця, шість – Одеська, чотири – Львівська, п’ять Південна та два поїзда Донецька залізниця.

Робота з вивчення попиту на найбільш популярні напрямки та призначення додаткових поїздів триває.

Кримський напрямок:

1. №204/203 Севастополь-Москва відправленням з Севастополя з 27/12 по 14/01 щоденно. Зворотно з Москви з 28/12 по 15/01 щоденно.

2. №208/207 Сімферополь - Москва відправленням з Сімферополя з 26/12 по 29/12 щоденно. Зворотно з Москви з 27/12 по 30/12 щоденно.

3. №292/291 Сімферополь-Москва відправленням з Сімферополя з 27/12 по 29/12.Зворотно з Москви з 29/12 по 31/12.

4. №146/145 Сімферополь-Київ відправленням з Сімферополя з 25/12 по 14/01 щоденно крім 30, 31/12. Зворотно з Києва з 27/12 по 16/01 щоденно крім 1, 2/01.

5. №26/25 Євпаторія-Москва відправленням з Євпаторії з 25/12 по 10/01 щоденно. Зворотно з Москви з 27/12 по 12/01 щоденно.

6. №212/211 Феодосія-Москва відправленням з Феодосії з 25/12 по 11/01 щоденно. Зворотно з Москви з 26/12 по 12/01 щоденно.

7. №536/535 Сімферополь-Ужгород відправленням з Сімферополя 2, 3, 6, 7, 10/01. Зворотно із Ужгорода 4, 5, 8, 9, 12/01.

8. №286/285 Київ-Сімферополь відправленням з Києва з 27/12 по 13/01 щоденно крім 31/12, 6/01. Зворотно з Сімферополя з 28/12 по 14/01 щоденно крім 1, 7/01.

9. №545/546 Харків-Севастополь відправленням з Харкова 28, 29/12. Зворотно з Севастополя 29, 30/12.

10. №175/176 Харків-Сімферополь відправленням з Харкова з 27/12 по 30/12 щоденно та 2, 8/01. Зворотно з Сімферополя з 27/12 по 30/12 щоденно та 2, 8/01.

11. №241/122 Харків-Євпаторія (діти) відправленням з Харкова 27/12, 7/01. Зворотно з Євпаторії 28/12, 8/01.

Наразі 27 поїздів призначено ВАТ «РЖД».

Кримський напрямок:

1. №229/196 Москва-Сімферополь відправленням з Москви 1/01. Зворотно із Сімферополя 3/01.

2. №29/30 Москва-Сімферополь відправленням з Москви з 27/12 по 31/12 щоденно та 2/01. Зворотно з Сімферополя 28, 29, 31/12, 1/01 до Москви, 30/12, 3/01 до Орла.

3. №233/234 Москва-Севастополь відправленням з Москви 27, 28, 29, 30/12. Зворотно із Севастополя 28, 29, 30, 31/12.

4. №243/244 Москва-Євпаторія відправленням з Москви 26/12, 8, 18/01. Зворотно Євпаторії 27/12, 9, 19/01.