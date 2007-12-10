Прес-тур з метою розслідування підвищення цін на яйця

13 грудня - Кримський прес-клуб проведе незвичайний прес-тур з метою сумісного журналістського розслідування. Метою розслідування буде підвищення цін на яйця в Криму. Всі бажаючі журналісти дістануть можливість особисто знайти ці причини на території птицефабрики "Південна - Холдинг" (Сімферопольський район). Охочих прийняти участі в пресс-туре просимо акредитуватися 12 грудня (до 18.00). 8-066-298-11-40 - Зарема Танкоз. Місце збору учасників – вул. Севастопольська, 8 будинок Профспілок Від`їзд автобуса (жовтий «Дельфін») – в 12.00.

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