Прес-тур з метою розслідування підвищення цін на яйця

19:16, 10 грудня 2007
Крым
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13 грудня - Кримський прес-клуб проведе незвичайний прес-тур з метою сумісного журналістського розслідування. Метою розслідування буде підвищення цін на яйця в Криму.

Всі бажаючі журналісти дістануть можливість особисто знайти ці причини на території птицефабрики "Південна - Холдинг" (Сімферопольський район).   

Охочих прийняти участі в пресс-туре просимо акредитуватися  12 грудня (до 18.00). 8-066-298-11-40 - Зарема Танкоз.

Місце збору учасників – вул. Севастопольська, 8 будинок Профспілок 

Від`їзд автобуса (жовтий «Дельфін») – в 12.00.

 

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