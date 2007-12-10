«Фабрика Святого Миколая» розпочинає роботу в Україні

Київ. 10 грудня. УНІАН. 10 грудня в рамках акції «Миколай про тебе не забуде» у Львові, Золочеві, Тернополі, Луцьку, Дніпропетровську, Кузнецовську, Харкові та Ужгороді розпочинає свою роботу “Фабрика Святого Миколая”, на якій пакуватимуть подарунки.

Як повідомила УНІАН координатор акції Олена ЯРЕМКО, особливістю цьогорічної акції є те, що помічники Святого Миколая завітають не лише до домівок дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених родин, дітей з особливими потребами, відвідають дитячі будинки та інтернати, але також прийдуть до ВІЛ-інфікованих дітей, дітей, які перебувають у лікарнях, а також подбають про людей похилого віку.

Волонтерами акції «Миколай про тебе не забуде» є перш за все молодь - старшокласники та студенти, які допомагають під час роботи Фабрики Миколая, а також організовують святкові заходи до дня Миколая у своїх містах.

За словами О.ЯРЕМКО, з 16 по 19 грудня на головні площі та вулиці Львова, Луцька, Луганська, Харкова, Ужгорода, Ізмаїла, Івано-Франківська, Золочева, Вінниці, Києва, Кузнецовська зійдуться сотні старшокласників та студентів, аби порадувати себе і всіх перехожих зі святом Святого Миколая, створити особливу атмосферу свята. Волонтери матимуть спеціальні ідентифікатори «помічник Святого Миколая», будуть переодягненні у святкові шапочки, даруватимуть цукерки та вітальні листівки усім перехожим – вітаючи з Днем Святого Миколая, бажаючи веселих свят, даруючи радість, віру в чудо усім тим, кого зустрічатимуть на своїй дорозі із Заходу до Сходу нашої країни.

Координатор акції також повідомила, що 15 грудня завершується акція ”Напиши листа Миколаю”, і понад 3 тисячі листів, які вже надійшли від дітей Закарпаття, Донеччини, Хмельниччини, Полтавщини, Вінниччини, Луганщини, Криму, Одещини та інших регіонів), Росії будуть відправлені помічниками Святого Миколая із громадської організації ”Панонія” у штаб-квартиру Миколая – місто Рованіємі, Лапландія, республіка Фінляндія.

До 17 грудня завершиться акція з виготовлення школярами іграшок, які власноруч виготовили учні місцевих шкіл та дитсадків усіх районних центрів Закарпаття. Виробник кращої іграшки Закарпаття отримає цінний подарунок від організаторів. Автори інших найкращих робіт також отримають призи.

Львів – традиційне серце «Фабрики Святого Миколая», звідки власне й поширюється акція по всій Україні. Організаторами акції «Миколай про тебе не забуде» вже сьомий рік поспіль є МГО «Академія Української Молоді» спільно з навчальними закладами, організаціями та спільнотами. 17-18 грудня близько 600 волонтерів – помічників святого Миколая - принесуть подарунки для 3000 дітей Львова. В акції беруть участь 42 школи та студенти практично всіх вищих навчальних закладів міста. Акція відбувається за сприяння Українського Католицького університету, а також при співпраці з Львівською міською радою.