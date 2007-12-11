Денісова стане міністром праці України?

На посаду міністра праці та соціальної політики пропонуватиметься кандидатура народного депутата від фракції БЮТ Людмили ДЕНІСОВОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це вона особисто підтвердила сьогодні журналістам у Києві.

«Коаліція ухвалила рішення висунути мою кандидатуру на цю посаду», - сказала Л.ДЕНІСОВА.

Нагадаємо, Л.ДЕНІСОВА один із лідерів кримського БЮТ.