У Криму бійці МНС шукають чоловіка

У Криму тривають пошуки зниклого чоловіка, 1982 року народження.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, 9 грудня в Судакський РО МНС поступило повідомлення про те що 5 грудня чоловік вийшов з будинку і не повернувся. 8 грудня родичами були знайдені речі хлопця біля моря в районі гори Алчак.

На сьогоднішній день місце знаходження зниклого не відоме.

10 грудня 6 бійців МНС та одна ед. техніки були задіяни в пошукових заходах. Пошуки були припинені з настанням сутінків.

Сьогодні знову планується проведення пошукових робіт.