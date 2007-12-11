У Криму бійці МНС шукають чоловіка
10:21, 11 грудня 2007Крым
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Речі зниклого були знайдені біля моря
У Криму тривають пошуки зниклого чоловіка, 1982 року народження.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, 9 грудня в Судакський РО МНС поступило повідомлення про те що 5 грудня чоловік вийшов з будинку і не повернувся. 8 грудня родичами були знайдені речі хлопця біля моря в районі гори Алчак.
На сьогоднішній день місце знаходження зниклого не відоме.
10 грудня 6 бійців МНС та одна ед. техніки були задіяни в пошукових заходах. Пошуки були припинені з настанням сутінків.
Сьогодні знову планується проведення пошукових робіт.
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