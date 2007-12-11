Орієнтовний склад уряду Леді Ю

10:47, 11 грудня 2007
Крым
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Якщо Тимошенко все ж таки виберуть...

Київ. 11 грудня. УНІАН. Народним депутатам України у Верховній Раді роздали інформаційні матеріали щодо можливих кандидатур на посади міністрів у новому складі уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, в кулуарах, зокрема, депутатами обговорюється, що посаду:

першого віце-прем’єр-міністра України обійматиме член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ,

віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань – Іван ВАСЮНИК,

міністра внутрішніх справ – Юрій ЛУЦЕНКО,

міністра фінансів – Віктор ПІНЗЕНИК,

міністра у справах сім’ї, молоді та спорту – Юрій ПАВЛЕНКО,

міністра транспорту та зв’язку – Даріел ВАСАДЗЕ,

міністра праці та соціальної політики – Людмила ДЕНІСОВА,

міністра охорони здоров’я – Василь КНЯЗЕВИЧ,

міністра освіти та науки - Іван ВАКАРЧУК,

міністра з питань надзвичайних ситуацій – Володимир ШАНДРА,

міністра палива та енергетики – Юрій ПРОДАН,

міністра Кабінету Міністрів – Петро КРУПКО.

 

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