Орієнтовний склад уряду Леді Ю
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Київ. 11 грудня. УНІАН. Народним депутатам України у Верховній Раді роздали інформаційні матеріали щодо можливих кандидатур на посади міністрів у новому складі уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, в кулуарах, зокрема, депутатами обговорюється, що посаду:
першого віце-прем’єр-міністра України обійматиме член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ,
віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань – Іван ВАСЮНИК,
міністра внутрішніх справ – Юрій ЛУЦЕНКО,
міністра фінансів – Віктор ПІНЗЕНИК,
міністра у справах сім’ї, молоді та спорту – Юрій ПАВЛЕНКО,
міністра транспорту та зв’язку – Даріел ВАСАДЗЕ,
міністра праці та соціальної політики – Людмила ДЕНІСОВА,
міністра охорони здоров’я – Василь КНЯЗЕВИЧ,
міністра освіти та науки - Іван ВАКАРЧУК,
міністра з питань надзвичайних ситуацій – Володимир ШАНДРА,
міністра палива та енергетики – Юрій ПРОДАН,
міністра Кабінету Міністрів – Петро КРУПКО.