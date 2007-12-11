Орієнтовний склад уряду Леді Ю

Якщо Тимошенко все ж таки виберуть...

Київ. 11 грудня. УНІАН. Народним депутатам України у Верховній Раді роздали інформаційні матеріали щодо можливих кандидатур на посади міністрів у новому складі уряду. Як передає кореспондент УНІАН, в кулуарах, зокрема, депутатами обговорюється, що посаду: першого віце-прем’єр-міністра України обійматиме член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань – Іван ВАСЮНИК, міністра внутрішніх справ – Юрій ЛУЦЕНКО, міністра фінансів – Віктор ПІНЗЕНИК, міністра у справах сім’ї, молоді та спорту – Юрій ПАВЛЕНКО, міністра транспорту та зв’язку – Даріел ВАСАДЗЕ, міністра праці та соціальної політики – Людмила ДЕНІСОВА, міністра охорони здоров’я – Василь КНЯЗЕВИЧ, міністра освіти та науки - Іван ВАКАРЧУК, міністра з питань надзвичайних ситуацій – Володимир ШАНДРА, міністра палива та енергетики – Юрій ПРОДАН, міністра Кабінету Міністрів – Петро КРУПКО.

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