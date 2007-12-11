У Сімферополі відновив роботу каток

У Сімферополі відновив роботу відкритий льодовий каток.

Він розташувався на звичному для городян місці – на майданчику на площі ім. Куйбишева.

Площа катка, як і минулого року, складає 640 кв.м.

Не змінилися графік роботи і ціни. Вартість години перебування на льодовому полі для дітей складає 20 грн., для дорослих - 30 грн., повідомляє прес-центр Сімферопольської міськради.

За порядком на льодовому катку позмінно стежать 10 співробітників служби безпеки.

На каток не допускаються громадяни в стані алкогольного або наркотичного сп`яніння і із захворюваннями опорно-рухового апарату.