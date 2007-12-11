У Сімферополі відновив роботу каток
11:14, 11 грудня 2007Крым
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Не змінилися графік роботи і ціни
У Сімферополі відновив роботу відкритий льодовий каток.
Він розташувався на звичному для городян місці – на майданчику на площі ім. Куйбишева.
Площа катка, як і минулого року, складає 640 кв.м.
Не змінилися графік роботи і ціни. Вартість години перебування на льодовому полі для дітей складає 20 грн., для дорослих - 30 грн., повідомляє прес-центр Сімферопольської міськради.
За порядком на льодовому катку позмінно стежать 10 співробітників служби безпеки.
На каток не допускаються громадяни в стані алкогольного або наркотичного сп`яніння і із захворюваннями опорно-рухового апарату.
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