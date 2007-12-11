Прокуратурою порушено 16 кримінальних справ стосовно кримських медпрацівників, які діяли, порушуючи права пацієнтів на якісну та безкоштовну медичну допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, у трьох випадках помилка лікарів коштувала кримчанам життя. За такими трагічними фактами прокуратурами Бахчисарайського району, міст Євпаторії і Армянська порушено кримінальні справи за ч.1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

"У територіальному медичному об`єднанні м.Євпаторії медики не «розгледіли» у 28-річного потерпілого, доставленого з черепно-мозковою травмою, страшної патології. Вона стала смертельною, тому що лікарі не надали необхідної допомоги пацієнту", - кажуть у прес-службі прокуратури.

Непрофесіоналізм і недбалість медпрацівників Джанкойської та Красноперекопської районних лікарень, медичних установ Керчі трьох кримчан зробили інвалідами. "Зокрема, інвалідність набула неповнолітня дитина, мати якої неодноразово зверталася до людей в білих халатах, але ті не вжили адекватних заходів для протитуберкульозного лікування хворого", - відзначили у прес-службі прокуратури.

Крім того, кримінально-правова оцінка дана прокуратурою діям медпрацівників, які вимагали плату за свою допомогу, видавали «потрібні» довідки, відпускали без рецепту сильнодіючі та психотропні препарати.

На виявлені порушення законодавства про медицину прокуратурою внесено документи реагування, за результатами розгляду яких до 152 посадовців медустанов застосовано адміністративні та дисциплінарні заходи.