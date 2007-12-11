У Ялті пройде конференція росіян

15-16 грудня в Ялті (Крим) відбудеться Конференція російських організацій України.

На конференції планується розглянути питання координації роботи російських організацій України, питання про участь в заходах II Міжнародного фестивалю «Велике російське слово», а також про розробку перспективного плану заходів, присвячених святкуванню 300-річчя перемоги Російської армії у Полтавській битві.

Як повідомляє Інформаційний центр Об`єднання «Русское содружество», до участі в роботі конференції запрошені представники всеукраїнських російських організацій, зареєстрованих Міністерством юстиції України, і ряду найбільших регіональних об`єднань: Українського суспільства російської культури «Русь», Всеукраїнського культурно-просвітницького національного суспільства «Російські збори», «Російської ради України», «Російського руху України», «Російської общини України», Російської общини Криму і т.д.

Як почесні гості на конференцію запрошені політики з Росії та України.