Грач про Тимошенко, річку та США

Народний депутат України (КПУ), лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ вважає, що сьогоднішнє голосування по кандидатурі лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО - це ще і вказівка Віктору ЮЩЕНКУ на його "особистий провал".

"Сьогоднішній розгром ТИМОШЕНКО - це ще і вказівка Президенту ЮЩЕНКУ на його особистий провал, на його нульовий авторитет в очах як більшості парламентаріїв, так і країни", - сказав депутат, повідомляє його прес-служба.

"Верховна Рада, а в її особі, за великим рахунком, народ України, проявили розсудливість і не захотіли повторити раніше пройдений шлях помилок, обману, шлях антиросійської орієнтації і антинародних реформ. Двічі в річку увійти все-таки дійсно украй важко, навіть за підтримки США", - сказав Л.ГРАЧ.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України не призначила лідера БЮТ на посаду прем’єр-міністра країни. За проголосували 225 народних депутатів із 227-ми, зареєстрованих у сесійній залі. Не брали участі у голосуванні три фракції – Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина.

Не голосували за Ю.ТИМОШЕНКО, згідно з даними офіційного сайту ВР, Іван ДЕНЬКОВИЧ (БЮТ) та екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (блок НУ-НС).

При голосуванні за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра не спрацювали картки І.ДЕНЬКОВИЧА та О.ОМЕЛЬЧЕНКА, заявив народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО. А.ШЕВЧЕНКО нагадав, що пізніше депутати голосували за повернення до розгляду цього питання. При цьому він запевняє, що особисто бачив, які ці депутати голосували.