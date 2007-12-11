”Ресторанний” оборот у Криму виріс

За одинадцять місяців поточного року об`єм продажу споживчих товарів у Криму збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року майже на третину і склав 11,8 млрд. грн., повідомляє Головне управління статистики в АРК.

З розрахунку на одного жителя автономії в листопаді поточного року в середньому за місяць продано споживчих товарів на 543 грн.

Найбільша частина загального об`єму продажу (60%) доводиться на товарообіг роздрібної торгової мережі, який з початку року досяг 7 млрд. грн.

Оборот підприємств ресторанного господарства за січень-листопад 2007 року склав 489 млн. грн., що на 10% більш, ніж січень-листопад 2006 року.