БЮТ виступає за перевибори в ради Криму

Кримська організація Блоку Юлії ТИМОШЕНКО виступає за перевибори в місцеві ради автономії.

Про це заявила голова фракції БЮТ у Верховній Раді Криму Тетяна ЗВЄРЄВА сьогодні в Сімферополі, повідомили УНІАН в кримській організації Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина».

”Є хороша можливість для Криму – це проведення перевиборів у місцеві ради”, - сказала Т.ЗВЄРЄВА, додавши, що «певний позитив тут є, і як приклад, перевибори Верховної Ради України, яка очистилася від тих людей, які підвели або обдурили».

«При проведенні перевиборів у Верховній Раді Криму буде нова більшість і професійніший уряд, оскільки сьогоднішній склад уряду Криму далекий від професіоналізму», - вважає депутат кримського парламенту.

Вона також додала, що кримський БЮТ готовий підтримати перевибори мера Сімферополя (зараз міським головою є Геннадій БАБЕНКО – УНІАН), якщо такі будуть. «Звичайно, ми підтримуватимемо перевибори мера Сімферополя. І за підсумками виборів 2006 року ми заявляли, що міський голова Сімферополя нелегітимний», - нагадала Т.ЗВЄРЄВА. При цьому кандидатури від БЮТ на пост мера Сімферополя вона не назвала.