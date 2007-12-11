У Ялті балакатимуть про пташиний грип

13-14 грудня в Ялті (Крим) пройде конференція «Актуальні питання межсекторальной системи швидкого реагування на пташиний грип».

Конференція проводиться в рамках проекту «Надання технічній допомозі для швидкого реагування на пташиний грип в Україні», який реалізується американською громадською організацією «Міжнародна допомога і розвиток, ІНК» при технічній підтримці Агентства США по Міжнародному розвитку в Україні, Білорусі і Молдові (USAID).

Для участі в конференції запрошені фахівці органів охорони здоров`я, ветеринарної медицини, СЕС, МНС АРК і 13 областей України.

Під час конференції «Актуальні питання межсекторальной системи швидкого реагування на пташиний грип» планується передати 4,5 тис. комплектів захисного одягу для організацій охорони здоров`я, ветеринарної медицини, СЕС, МНС.

Учасникам конференції будуть представлені доповіді фахівців Департаменту ветеринарної медицини, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони здоров`я України, МНС, а також Центру соціальних експертиз Інституту соціології Національної академії наук України, кажуть організатори.