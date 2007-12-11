БЮТ: Уряд Криму як страус

Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко вимагає від Ради міністрів АРК публічно пояснити свою позицію щодо української мови на півострові.

"БЮТ зробив запит у Раду міністрів, адже дуже хочеться подивитися на підставі якої ініціативи Ради міністрів був прийнятий цей указ (мається на увазі Указ Президента України «Про деякі заходи по розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі» - УНІАН)", - заявила сьогодні в Сімферополі голова фракції «Блок Юлії Тимошенко» в парламенті автономії Тетяна ЗВЄРЄВА, повідомили УНІАН у прес-службі кримської організації "Батьківщини". При цьому, за словами депутата, Радмін не відповідає на запит БЮТ. "Рада міністрів до цих пір ніяк не відповідає", - сказала вона.

У зв`язку з чим Т.ЗВЄРЄВА заявила, що кримському уряду слід публічно висловити свою позицію. «Я думаю, необхідно вийти і сказати свою позицію, чому була така ініціатива, а то заховали як страус голову в пісок і мовчать», - відзначила Т.ЗВЄРЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про деякі заходи по розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольській міській державній адміністрації розробити і утвердіть комплекс заходів щодо вивчення і популяризації української мови і української культури на півострові.

В Указі йдеться, що він підписаний «на підтримку ініціативи Ради міністрів АРК, Севастопольської міськдержадміністрації і громадськості».