БЮТ: Уряд Криму як страус
Слід висловити позицію про українську мову!
Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко вимагає від Ради міністрів АРК публічно пояснити свою позицію щодо української мови на півострові.
"БЮТ зробив запит у Раду міністрів, адже дуже хочеться подивитися на підставі якої ініціативи Ради міністрів був прийнятий цей указ (мається на увазі Указ Президента України «Про деякі заходи по розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі» - УНІАН)", - заявила сьогодні в Сімферополі голова фракції «Блок Юлії Тимошенко» в парламенті автономії Тетяна ЗВЄРЄВА, повідомили УНІАН у прес-службі кримської організації "Батьківщини". При цьому, за словами депутата, Радмін не відповідає на запит БЮТ. "Рада міністрів до цих пір ніяк не відповідає", - сказала вона.
У зв`язку з чим Т.ЗВЄРЄВА заявила, що кримському уряду слід публічно висловити свою позицію. «Я думаю, необхідно вийти і сказати свою позицію, чому була така ініціатива, а то заховали як страус голову в пісок і мовчать», - відзначила Т.ЗВЄРЄВА.
Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про деякі заходи по розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі».
Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольській міській державній адміністрації розробити і утвердіть комплекс заходів щодо вивчення і популяризації української мови і української культури на півострові.
В Указі йдеться, що він підписаний «на підтримку ініціативи Ради міністрів АРК, Севастопольської міськдержадміністрації і громадськості».