Міськрада Севастополя сказала ”ні”

Севастопольська міська рада сьогодні на сесійному засіданні відхилила пропозицію міської державної адміністрації збільшити в 1,8 разів тарифи на тепло- і водопостачання населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію підтримали лише троє депутатів (міськрада нараховує 75 депутатів - УНІАН).

Як сказав журналістам голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, запропоноване виконавчою владою рішення щодо одночасного (разом з підвищенням тарифів) надання адресної соціальної допомоги незахищеним громадянам є правильним, «але у депутатів все одно є багато питань».

Водночас представники виконавчої влади Севастополя, виступаючи з трибуни сесії, наголошували, що на сьогодні у Севастополі тарифи на тепло- і водопостачання залишаються одними з найнижчих в Україні. Крім того, стверджують вони, рівень покриття комунальними підприємствами витрат, зокрема ДКП «Севтеплоенерго», становить лише 43%.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ, у місті з 1998 року здійснюються дотації комунальним підприємствам на покриття різниці між економічною собівартістю і витратами.

«Але у зв’язку з різким подорожчанням ціни на природний газ вдвічі збільшена ціна на електроенергію (Севастопольська ТЕЦ працює на газу - УНІАН), а також були вжиті заходи з боку уряду щодо збільшення рівня заробітної плати, прийняті нові тарифи на воду. Значить, рівень витрат у підприємства «Севтеплоенерго» і Севастопольської ТЕЦ, які надають послуги по теплу і гарячій воді, збільшиться приблизно на 80%», - сказав він. Тому, на думку віце-мера, «враховуючи, що існуючий тариф не покриває витрати підприємства, міській раді доведеться йти на якісь компромісні рішення».

Можливо, сказав він, буде прийнято рішення про виділення дотацій комунальним підприємствам. “Але якщо говорити про ціну питання, то у 2008 році об’єм дотацій тільки двом підприємствам («Севтеплоенерго» і Севастопольська ТЕЦ) для вироблення тепла і подачі гарячої води населенню складе 101 млн. грн. Тоді міська рада буде вимушена при ухваленні бюджету і програми соціально-економічного розвитку регіону на 2008 рік усі 101 млн. грн. передбачити в дотації, і в основному згорнути усі програми, що стосуються ремонту комунальних доріг, мереж, дахів тощо», - сказав І.ЛОКТІОНОВ.